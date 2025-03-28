Стало известно, какой процент россиян бывает в театре каждый год

В ходе опроса kp.ru , в котором приняли участие 4,2 тыс. россиян, 52% отметили, что никогда не посещают театры.

Некоторые из них объяснили это отсутствием возможности, в то время как другие признались, что просто не испытывают интереса к театральным постановкам.

23% граждан России посещают театр ежегодно. Зачастую это происходит во время отпусков или новогодних праздников, когда они решают побаловать себя билетами на различные театральные представления. Несмотря на нечастые визиты, опрошенные подчеркнули, что всегда получают удовольствие от посещения театра.

Еще 18% респондентов заявили, что посещают театр несколько раз в год, стремясь не пропускать ни одного сезона и выбирая для просмотра самые известные постановки. При этом 4% опрошенных считают себя настоящими любителями театра и посещают спектакли ежемесячно.

2% россиян поделились, что смотрят театральные представления несколько раз в месяц, стремясь не пропустить ни одной значимой премьеры и внимательно следя за обновлением репертуара в своих любимых культурных учреждениях. А 1% участников опроса отметил, что их сложно удивить спектаклями, поскольку они являются сотрудниками театров.