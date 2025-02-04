Стало известно, каким роскошным автопарком владеет в России Валерий Меладзе

У певца Валерия Меладзе в России есть 8 автомобилей Mercedes стоимостью 70 млн рублей. На большинстве из них установлены красивые «ангельские» номера, сообщает SHOT .

Во время приезда в РФ 20 января артист передвигался с охраной. Она ездила на машинах Mercedes из коллекции Меладзе, состоящей только из автомобилей этой марки.

На 4 из 6 машин, оформленных на певца, установлены номера 525. Их разница лишь в сериях. Цена каждого из госзнаков может составлять несколько млн рублей.

Наиболее дорогое авто из коллекции — «гелик» Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью около 21 млн рублей. Внедорожник Mercedes GLS 400 D 4Matic Валерию подарил брат.

В семье Меладзе Mercedes есть у дочери Арины — GLA-Klasse 2020 года за 4,5 млн рублей. Еще на «мерсе» ездит сестра Валерия Лиана. У нее GLC 250 4 Matic 2017 года выпуска.

Номер 525 считается «ангельским», поскольку он наполнен символизмом. Комбинация цифр помогает добиться перемен, вырасти как личность и получить возможность адаптироваться к новым условиям.

Валерий Меладзе тайно приезжал в Россию 20 января. Он посещал могилу отца на кладбище перед крупным мировым турне.