Стало известно, какие проекты попали в шорт-лист нацпремии «Радиомания»

На сайте национальной профессиональной премии «Радиомания»-2024 размещен шорт-лист номинантов. Десять радиопроектов, которые являются частью «Русской Медиагруппы», были выдвинуты в качестве претендентов на победу.

В номинации «Ведущий музыкального формата» в списке оказались Иван Соловьев («Русское радио») и Юлия Паго (DFM), а в номинации «Радио-шоу (кроме утренних программ)» — «Че к чему шоу» (DFM) и шоу «Полезный Михайлов» (Maximum).

В шорт-лист также попала «Максимальная платформа» в номинации «Продвижение в цифровой среде» и «Пакет джинглов» в номинации «Оформление эфира». Оба проекта представляет радио Maximum.

В свободной номинации на победу претендует «Музыкальный марафон поддержки» («Русское радио»), а в номинации «Рекламная интеграция» — сразу три участника: «Поговори мне тут» (сеть ресторанов «Тануки») — Maximum, «Больше чем искусство (жилой комплекс Нова, Samolet Select)» — Monte Carlo и «Хит. Еда. Дорога» — ХИТ FM.

Национальная премия «Радиомания», созданная Российской Академией радио, фокусируется на улучшении качества российского радиовещания и обмене опытом среди российских радиокомпаний.

Церемония награждения победителей состоится 22 ноября в торжественной обстановке.