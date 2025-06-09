Стало известно, какие места в Санкт-Петербурге популярны у зумеров

Топ открывает креативный кластер на Васильевском острове «Брусницын», который находится в исторических зданиях бывшего кабельного завода. Здесь часто проводят выставки, лекции, маркет-фестивали, камерные вечеринки и прочее. Постмодернистская эстетика и насыщенная культурная программа привлекает молодое поколение.

Следующее место в топе занимает «Этажи», расположенное в здании бывшего хлебозавода на Лиговском проспекте. Место также сочетает в себе выставки, маркеты, кафе и даже смотровая площадка. Местные бренды с необычными вещами и завораживающий вид на город с крыши так и манят молодежь посещать это место.

На третьем месте — «Бертгольд центр», представляющий собой творческое и живописное место неподалеку от Сенной площади. Кафе, шоурумы, мастерские, спортивные студии, коворкинги и пространства для различных мероприятий и вечеринок, также красивые виды на город с террас — все это гарантирует незабываемые впечатления от посещения.

Также среди популярных у молодого поколения мест сервис отметил улицу Некрасова, Vokzal 1853 и Balagan.