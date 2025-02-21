Стало известно, какие книги о войне раскупают россияне

В России более чем на треть выросли продажи военной прозы

Объемы продаж военной классики выросли в России на 38% в январе–феврале 2025 года, активнее всего россияне покупали книги писателей-фронтовиков Михаила Шолохова и Бориса Васильева, сообщает «Сноб» .

По данным книжной сети «Читай-город», самым популярным у покупателей стал рассказ нобелевского лауреата Михаила Шолохова «Судьба человека» — за год было продано более 8 тысяч экземпляров.

Известная повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» лишь немного уступила книге Шолохова.

Роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» оказался третьим по популярности у покупателей «Читай-города», которые приобрели более 4 тысяч экземпляров этой книги.

Спросом у читателей также пользуются романы «Горячий снег» и «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева, «В августе сорок четвертого» Владимира Богомолова, «Василий Теркин» Александра Твардовского и «Молодая гвардия» Фадеева, отмечается в сообщении.