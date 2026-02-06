Стало известно, как запрет на въезд в РФ повлияет на карьеру комика Сабурова

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что запрет на въезд в Россию для казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова, введенный сроком на 50 лет, может негативно сказаться на его популярности, сообщает NEWS.ru .

По его словам, этот запрет также приведет к существенному уменьшению доходов юмориста, поскольку он лишится доступа к российской аудитории.

«На самом деле, 50 лет — это большой срок. Тем более если говорить о том, что у Сабурова аудитория российская и основная монетизация у него происходит именно в России. Нурлан, по сути, теряет работу на полвека. Он сможет вести какие-то небольшие корпоративы в Дубае или по странам СНГ, но этого реально хватит для поддержания штанов. Такая история длится не более чем 2-3 года. Поэтому я думаю, что если этот запрет в ближайшее время не снимут, то о нем как о популярном комике можно будет забыть», — отметил Рудченко.

Продюсер также предположил, что внимание правоохранительных органов может привлечь окружение Сабурова, включая соведущих и участников его проектов. По мнению Рудченко, будет проводиться проверка на предмет того, нанесли ли их действия ущерб информационной безопасности России.

