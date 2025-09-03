Стало известно, как выглядит квартира, где жил писатель Сергей Довлатов

В прошедшие выходные в Санкт-Петербурге завершился фестиваль «День Д», посвященный дню рождения писателя Сергея Довлатова — ему 3 сентября исполнилось бы 84 года. Празднование памяти писателя проводится с 2016 года, после установки памятника у дома № 23 на улице Рубинштейна, где он жил. Журналист MIR24.TV заглянул в знаменитую коммуналку, в которой Довлатов прожил 28 лет.

Дом № 23 был построен в начале XX века для Петербургской купеческой управы. В те времена состоятельные горожане проживали в просторных апартаментах, а менее обеспеченные — в небольших комнатах, окна которых выходили во двор-колодец.

Здание и сегодня впечатляет своим великолепием: шестиэтажное творение архитектора Александра Барышникова имеет глубокий курдонер — парадный двор, украшенный изящной оградой с подсветкой. Квартира, в которой жил Довлатов, до сих пор имеет статус коммунальной.

По словам организатора фестиваля «День Д» Анастасии Принцевой, комната Довлатова в коммуналке превратилась в своеобразный музей советского быта, о чем говорят предметы, окружавшие жильцов в советские годы. От писателя здесь остались старинная изразцовая печь в рабочем состоянии, паркет и лепнина. И, конечно, вид из окна.

Любопытно, что экскурсоводы до сих пор рассказывают историю о следах портвейна, который Довлатов якобы пролил на паркет, неосторожно открыв бутылку.

Находясь на небольшой кухне, легко представить, как жили люди в 60-е и 70-е годы. Рядом находится и уборная, которую сам Довлатов шутливо окрестил «приемной», прикрепив соответствующую табличку.

Именно из этой коммунальной квартиры писатель переехал в Таллин, где 3 года работал в газете «Советская Эстония». Этот журналистский опыт стал основой для рассказов «Компромисс». В 1975 году он вернулся в Ленинград, на улицу Рубинштейна, но уже в отдельную квартиру в доме № 22. Этот адрес стал последним ленинградским адресом Довлатова: в 1978 году он навсегда покинул Советский Союз.