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Советская актриса Татьяна Клюева снималась в эпизодах в школьные годы, однако впоследствии бросила кино. В 18 лет она обрела широкую популярность благодаря главной роли в фильме-сказке «Варвара-краса, длинная коса», сообщает kp.ru .

После выхода киноленты на экраны многие поклонники начали отправлять артистке письма в киностудию имени Горького. Позже Клюева, по ее признанию, пожертвовала творческой карьерой ради любви.

После получения диплома ГИТИСа в 1974 году звезда закрутила роман с капитаном первого ранга Дмитрием Гагиным. Вскоре пара уехала жить в Севастополь, где и служил офицер.

Сейчас Клюева руководит Императорским фондом сохранения исторического и культурного наследия в Крыму. Ее сын Ян Гагин занимает пост советника главы ДНР Дениса Пушилина.