Стало известно, как отметят Масленицу в Кемерове

сегодня в 14:20

В Кемерове в рамках празднования Масленицы состоится традиционное сжигание чучела. По информации, предоставленной городской администрацией изданию Сiбдепо , зрелищное огненное представление пройдет в Парке Чудес.

Празднование Масленицы запланировано на 22 февраля, начало в 14:00.

Кроме того, жителей города в течение всей недели ожидают разнообразные бесплатные мероприятия. Так, начиная с 16 февраля, в культурных и образовательных учреждениях Кемерова будут проводиться различные развлекательные программы.

Масленица является старинным восточнославянским праздником, который символизирует прощание с зимой и приветствие весны. Он отмечается на протяжении недели, предшествующей Великому посту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.