Стало известно, как отметят Масленицу в Кемерове
Кемеровчан ждет множество развлекательных мероприятий на масленичной неделе
Фото - © Медиасток.рф
В Кемерове в рамках празднования Масленицы состоится традиционное сжигание чучела. По информации, предоставленной городской администрацией изданию Сiбдепо, зрелищное огненное представление пройдет в Парке Чудес.
Празднование Масленицы запланировано на 22 февраля, начало в 14:00.
Кроме того, жителей города в течение всей недели ожидают разнообразные бесплатные мероприятия. Так, начиная с 16 февраля, в культурных и образовательных учреждениях Кемерова будут проводиться различные развлекательные программы.
Масленица является старинным восточнославянским праздником, который символизирует прощание с зимой и приветствие весны. Он отмечается на протяжении недели, предшествующей Великому посту.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.