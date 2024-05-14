Стало известно, как добилась успеха 50-летняя Анна Михалкова

Изначально российский зритель не воспринимал всерьез начинающую актрису. Считалось, что на детях знаменитостей «природа отдыхает», но Михалкова смогла доказать, что унаследовала от отца только лучшие качества.

Ее путь начался как у любого представителя «золотой молодежи». Михалкова изучала историю искусств в Риме и Швейцарии, закончила ВГИК и МГИМО. С детского возраста актриса появлялась на экране. Отец снял фильм о ее жизни «Анна: от 6 до 18».

Хотя Михалкова не обладает модельной внешностью, но все же смогла доказать, что талантлива и по праву носит знаменитую фамилию. Она получила звание Заслуженной артистки России и вошла в топ лучших актрис страны. Михалкова снялась в более чем 70 картинах, также она является оператором, продюсером и телеведущей.

В роли телеведущего выступает и ее знаменитый отец — он ведет авторскую программу «Бесогон ТВ». Режиссер проголосовал на прошедших выборах президента в Симферополе. Отмечается, что он прибыл на участок с шевроном «Бесогон ТВ».