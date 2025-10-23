Стало известно, что за НЛО видела Катя Лель в небе над Москвой
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал заявление певицы Кати Лель о наблюдении за НЛО над Москвой, сообщает «Абзац».
Исполнительница, известная не только хитом «Мой мармеладный», но и верой в существование внеземных цивилизаций, рассказала, что сфотографировала НЛО прямо над городом.
После изучения снимка научное сообщество пришло к выводу, что, по всей видимости, певица столкнулась не с инопланетным кораблем, а с атмосферой.
«Если очень хочется — можно и увидеть (мнимое НЛО — ред.)», — отметил Эйсмонт.
Тем не менее, Катя Лель настаивает на своем: по ее мнению, это точно был НЛО, и никакая атмосфера тут ни при чем.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.