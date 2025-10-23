Стало известно, что за НЛО видела Катя Лель в небе над Москвой

Ученый Эйсмонт: Катя Лель встретилась не с пришельцами, а с атмосферой

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал заявление певицы Кати Лель о наблюдении за НЛО над Москвой, сообщает «Абзац» .

Исполнительница, известная не только хитом «Мой мармеладный», но и верой в существование внеземных цивилизаций, рассказала, что сфотографировала НЛО прямо над городом.

После изучения снимка научное сообщество пришло к выводу, что, по всей видимости, певица столкнулась не с инопланетным кораблем, а с атмосферой.

«Если очень хочется — можно и увидеть (мнимое НЛО — ред.)», — отметил Эйсмонт.

Тем не менее, Катя Лель настаивает на своем: по ее мнению, это точно был НЛО, и никакая атмосфера тут ни при чем.

