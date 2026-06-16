Стало известно, что связывает Крым и Сербию

Одной из основ этого единства стало наследие Кирилла и Мефодия. По житию Кирилла, в 860 году он побывал в Херсонесе, где нашел книги, написанные «русскими письменами». Позже ученики просветителей распространили книжность на Балканах, а в Сербии их дело продолжил святитель Савва.

После присоединения Крыма к России в 1783 году в истории полуострова заметную роль сыграли сербы. Граф Марко Войнович участвовал в создании Черноморского флота, а полковник Иван Оклобжио отличился в Крымскую войну. В XIX веке Николай Данилевский написал в крымском имении Мшатка книгу «Россия и Европа», важную для идей панславизма.

В 1876 году Россия поддержала Сербию в борьбе с Османской империей. Генерал Михаил Черняев возглавил сербскую повстанческую армию, а уроженец Керчи Николай Раевский отправился туда добровольцем и погиб в бою. Крымские сестры милосердия во главе с Марией Фредерикс и Марфой Сабининой помогали раненым.

После Гражданской войны Белград стал одним из центров русской эмиграции. Сербия приняла около 40 тысяч человек, а Петр Врангель был похоронен в белградской Троицкой церкви.

Еще одним символом связи стал архитектор Николай Краснов. Он создал знаковые здания Ялты, включая Ливадийский дворец, а с 1922 года работал в Белграде и подписывал проекты как Никола Краснов.

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