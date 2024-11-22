Стало известно, чем теперь занимается ведущий программы «Сам себе режиссер»

Одним из символов российского телевидения эпохи 90-х стал Алексей Лысенков, ведущий программы «Сам себе режиссер», которая выходила в эфир с 1992 по 2019 год. Хотя Лысенков продолжает свою карьеру на телевидении, его фигура стала менее заметной для зрителей, предпочитающих интернет и видеохостинги. Стало известно, где его можно увидеть сегодня, сообщает Общественная Служба Новостей .

Лысенков получил популярность благодаря программе «Сам себе режиссер» — адаптации шоу «Самое смешное видео Америки». В программе демонстрировались забавные любительские видео с авторской озвучкой, а ведущий шутил между роликами. С течением времени формат расширился, и начали использовать материалы зрителей. В 1996 году программа объединилась с юмористическим тележурналом «НОС», добавив известные рубрики «Скрытая камера» и «Слабо?». К концу 90-х программа приобрела окончательный вид, включая голосование за лучшие видео и призы для победителей.

Популярность программы «Сам себе режиссер» снижалась с появлением интернет-видеохостингов, и в итоге ее перенесли на утро воскресенья, а затем закрыли в 2019 году после почти 28 лет существования. Лысенков отмечал, что для многих просмотр передачи стал традицией и неким клубом, где зрители собирались по воскресеньям, чтобы увидеть не только видео, но и интервью с их создателями.

Сейчас 59-летний ведущий продолжает работать на телевидении и радио. С 2020 по 2023 год он вел «Русское лото», а теперь участвует в шоу «Сегодня утром» на канале «Звезда» и ведет программу на «Детском радио». Также он активно занимается общественной деятельностью и занимает пост вице-президента «Национального антинаркотического союза». Лысенков недавно женился в четвертый раз и увлекается экстремальными видами спорта.