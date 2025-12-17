Стали известны регионы-лидеры по числу литературных клубов

Самарская и Нижегородская области вошли в топ по числу литературных клубов

Наибольшее количество литературных клубов было зарегистрировано в четырех регионах Приволжского федерального округа: Самарской области (147), Чувашской Республике (91), Нижегородской (82) и Саратовской областях (73), сообщает ИА «Время Н» .

С начала сентября в России начали работу литературные клубы в рамках проекта «Чтецкие программы». Он был запущен по указу президента Владимира Путина и реализуется обществом «Знание» совместно с министерством просвещения РФ. Деятельность клубов направлена на достижение целей национального проекта «Молодежь и дети».

Основная задача этой программы — привлечение молодежи к чтению, помощь в развитии школьников и их знакомство с миром литературы. Чтобы создать свой клуб, достаточно зарегистрироваться на сайте общества «Знание».

Лидерами по количеству проведенных мероприятий стали клубы из Самарской, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской областей, Пермского края, Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Башкортостана.

Ежемесячно составляется всероссийский рейтинг литературных клубов. 30 лучших получают шанс организовать встречу с известными деятелями культуры. В ПФО участники клубов уже встречались с лекторами общества «Знание», популярными актерами, режиссерами и писателями, такими как Алексей Чадов, Егор Бероев и другие.

Общество «Знание» также предоставляет поддержку кураторам клубов, включая готовые планы занятий, интерактивные презентации, вебинары и чат для обмена опытом. В следующем году планируется запуск образовательной программы на платформе «Знание.Академия».

В феврале 2026 года на базе Центра знаний «Машук» пройдет обучение для 200 самых активных кураторов. Эксперты обсудят роль «Чтецких программ» в воспитании молодежи, развитие интереса к русскому языку, а также разработают стратегию развития проекта на национальном уровне.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.