Стали известны промежуточные итоги премии «Сноба» «Сделано в России»

Стали известны промежуточные итоги 13-й ежегодной премии «Сделано в России», в которой представлены самые интересные проекты, запущенные в стране с октября 2023 года, сообщает «Сноб».

Эксперты составили шорт-лист, а лауреаты в 13 номинациях будут выбраны в результате онлайн-голосования, которое продлится до 1 декабря. Каждый желающий сможет поддержать понравившийся проект.

В этом году определены победители в таких категориях, как «Фокус внимания» (кино и анимация), «Искусство создавать» (арт), «Про себя и вслух» (текст), «Сам себе музыкант» (музыка), «Место действия» (театр), «Среда обитания» (городская среда), «Дело вкуса» (гастрономия), «Человек человеку человек» (общество), «По России с любовью» (путешествия), «Искатели» (наука и технологии), «Содержание формы» (мода), «Градусы качества» (алкоголь) и «Создавая ценности» (бизнес).

Партнерами премии стали ФРП, фонд «Друзья», Московская школа управления Skolkovo и Radio Monte Carlo, которые поддерживают различные номинации, внося свой вклад в развитие отечественных инициатив.