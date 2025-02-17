Стали известны претенденты на представление России в «Интервидении»

В кандидаты на «Интервидение» могут быть выбраны Билан, Гагарина и Цыганова

С приближением международного музыкального конкурса «Интервидение», запланированного на сентябрь 2025 года, актуален вопрос о представителе России. Среди возможных кандидатов — популярные исполнители Дима Билан и Полина Гагарина. Однако интересной конкуренцией им может стать Вика Цыганова, которая заявила о желании участвовать, если «Родина прикажет», сообщает «ФедералПресс» .

По мнению певицы, Россия наделена талантами, но далеко не все из них достойны представлять страну на международной сцене. Она считает, что этот конкурс должен стать символом культурного возрождения, отметив, что участие в «Евровидении» было ошибкой.

«Нельзя находиться среди отборного ничтожества с нетрадиционными ценностями, где мужчины исполняют непотребные вещи, а дети это видят. Россия — православная страна, ей не место среди подобного», — заявила девушка.

Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой отметил, что кандидат будет выбран из пятерки наиболее известных исполнителей, а конкуренция обещает быть сильной. В числе фаворитов остаются и Билан с Гагариной, которые уже получили признание на «Евровидении» и поддержали новое начинание.

Сообщается, что в сентябре 2025 года состоится конкурс, в котором уже подтвердили свое участие более 20 стран, включая такие, как Китай, Куба, Азербайджан, Саудовская Аравия и Бразилия, а также страны из Африки и Латинской Америки. Организаторы акцентировали внимание на том, что «Интервидение» будет иметь свои особенности по сравнению с европейским форматом и предложит уникальный подход, выделяя национальную музыкальную идентичность участников.