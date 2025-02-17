Стали известны претенденты на представление России в «Интервидении»
С приближением международного музыкального конкурса «Интервидение», запланированного на сентябрь 2025 года, актуален вопрос о представителе России. Среди возможных кандидатов — популярные исполнители Дима Билан и Полина Гагарина. Однако интересной конкуренцией им может стать Вика Цыганова, которая заявила о желании участвовать, если «Родина прикажет», сообщает «ФедералПресс».
По мнению певицы, Россия наделена талантами, но далеко не все из них достойны представлять страну на международной сцене. Она считает, что этот конкурс должен стать символом культурного возрождения, отметив, что участие в «Евровидении» было ошибкой.
«Нельзя находиться среди отборного ничтожества с нетрадиционными ценностями, где мужчины исполняют непотребные вещи, а дети это видят. Россия — православная страна, ей не место среди подобного», — заявила девушка.
Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой отметил, что кандидат будет выбран из пятерки наиболее известных исполнителей, а конкуренция обещает быть сильной. В числе фаворитов остаются и Билан с Гагариной, которые уже получили признание на «Евровидении» и поддержали новое начинание.
Сообщается, что в сентябре 2025 года состоится конкурс, в котором уже подтвердили свое участие более 20 стран, включая такие, как Китай, Куба, Азербайджан, Саудовская Аравия и Бразилия, а также страны из Африки и Латинской Америки. Организаторы акцентировали внимание на том, что «Интервидение» будет иметь свои особенности по сравнению с европейским форматом и предложит уникальный подход, выделяя национальную музыкальную идентичность участников.