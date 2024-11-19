Стали известны итоги конкурса юных вокалистов «Мосгаз зажигает звезды»

Подведены итоги Всероссийского конкурса юных вокалистов в рамках XII фестиваля «Мосгаз зажигает звезды». За время своего существования проект объединил более 21 тыс. детей из 89 регионов России, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В текущем году темой конкурса стали песни XX века, наполненные патриотичной историей и духом времени. На заочный этап было подано рекордное количество заявок — 1395 вокальных номеров из 65 регионов РФ. Лучшим исполнителям предоставили возможность выступить в финальном туре, который проходил с 14 по 16 ноября.

В течение двух дней члены жюри дистанционно оценивали выступления участников, а в третий день состоялось очное выступление конкурсантов.

Участники трех возрастных групп (от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет) демонстрировали свое мастерство в 3 категориях: «Академический вокал», «Эстрадный вокал» и «Народный вокал». Ансамбли также участвовали в соревнованиях отдельно.

Помимо стандартных наград, организационный комитет присудил участникам конкурса специальные призы за выдающиеся успехи. С подробным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

В состав жюри вошли народный артист РФ, и. о. декана вокального факультета Московской консерватории им. Чайковского Петр Скусниченко; заслуженная артистка РФ Жанна Рождественская; заведующая кафедрой РАМ им. Гнесиных профессор Марина Медведева; педагог и телеведущая Ирина Бреусова и оперная певица Александра Гришкина.