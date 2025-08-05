Стала известна программа Фандом Феста ВКонтакте

В 2025 году «ВКонтакте» вновь организует Фандом Фест. Мероприятие развернется в Москве 22 и 23 ноября на площадке Main Stage. Главным музыкальным гостем станет популярный китайский певец и блогер Син Кайчжэн. В программе запланированы концерты, автограф-сессии с известными актерами и авторами, а также презентации новых фильмов и эксклюзивов из будущих премьер. Дебютным станет открытие пространства VK Play с оборудованным лекторием, геймерской и фотозоной. На официальном сайте мероприятия в продажу поступили новые билеты: «Фан», «Суперфан» и «Добрые».

Участие китайской звезды

Фестиваль начинает раскрывать имена артистов, которые выступят на главной сцене. Одним из первых объявлен Син Кайчжэн, китайский певец и блогер, чья известность взлетела после участия в российских музыкальных телешоу, а сейчас он выступает в качестве солиста в Хоре Турецкого. Список участников будет пополняться другими видными представителями поп-культуры.

VK Play

Впервые будет доступна зона VK Play. Здесь состоятся презентации новых проектов, показы фильмов до их официального релиза, мастер-классы и сессии вопросов и ответов (Q&A). Пространство включит в себя 3 зоны: игровую, лекторий под названием VK Play Talks, а также интерактивную фотозону.

Посетители смогут протестировать как известные, так и новые игры от VK Play на компьютерах, поучаствовать в турнирах и различных челленджах. В лектории разработчики и эксперты игровой индустрии обсудят игры как современную форму искусства, актуальные тенденции азиатской и российской разработки игр, роль нейросетей в индустрии и феномен Black Myth: Wukong.

«Студийная Банда»

Впервые на фестивале будет работать студия дубляжа «Студийная Банда». Актеры этой студии озвучивали персонажей известных аниме, таких как «Атака титанов», «Клинок, рассекающий демонов», «Дандандан» и «Мальчик и птица». На главной сцене выступят Анастасия Портная, Анна Мосолова и Александр Скиданов.

«Фогейм»

Компания «Фогейм» впервые примет участие в Фандом Фесте ВКонтакте. На ее платформе представлены такие популярные онлайн-игры, как Lineage 2, Aion, Blade & Soul, Ragnarök Online Prime, Black Desert, а также шутер Point Blank, признанный киберспортивной дисциплиной.

Паблик-токи с авторами

В рамках паблик-тока от издательства Like Book запланирована встреча с Асей Лавринович, одним из самых востребованных авторов в жанре young adult в России. Писательница впервые посетит Фандом Фест ВКонтакте. Издательство МИФ.Проза организует презентации своих проектов: Арина Цимеринг представит первую книгу новой части популярной трилогии «Как поймать монстра. Круг третий. Книга 1», а Рита Хоффман расскажет о продолжении своего темного фэнтези «Красное бедствие». Издательство BUBBLE организует публичное обсуждение со сценаристами и художниками Наталией Nightday Воронцовой, Джамилей Зульпикаровой, Валентином Поткиным, Анастасией Phobs Ким, выпускающим редактором Ксенией Шпалецкой и главным редактором BUBBLE — Романом Котковым.

Marshmallow Books проведет встречу с известными книжными блогерами. Ирина Скугарь, Лиза Варвара Аранова, Людмила Личи и Мария Маркова обсудят сюжеты классической школьной литературы и попробуют переписать аннотации к книгам таким образом, чтобы заинтересовать читателей в 2025 году. На паблик-токе издательской группы «Альпина», посвященном тру-крайму, выступят писательница и правозащитница Ева Меркачева, психиатр Василий Бейнарович (Фауст) и автор книги «Тру-крайм свидания» Камилла Магамедова. Модератором встречи станет блогер и инфлюенс-менеджер издательской группы Ангелина Картунова.

Киноэксклюзивы и автограф-сессии

На главной сцене пройдут встречи с создателями и актерами готовящихся к выходу фильмов: экранизации книги «Твое сердце будет разбито», третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы», полнометражного мультфильма «Смешарики» и детективного экшена «Черный шелк». Приглашенные звезды, в числе которых Вероника Журавлева, Даня Вегас и Чжэн Ханьи, ответят на вопросы, проведут автограф-сессии и эксклюзивно для гостей Фандом Феста ВКонтакте покажут отрывки из будущих кинопремьер.

Впервые на фестивале будут продемонстрированы видеоматериалы из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», выход которого запланирован на 2026 год.

Билеты

На официальном сайте фестиваля в дополнение к обычным билетам появились 3 новые категории: «Фан», «Суперфан» и «Добрые». Обладатели билета «Фан» получат доступ в фан-зону, расположенную непосредственно перед сценой, возможность посещать автограф-сессии без предварительной регистрации и отдельный вход. Семейный билет «Фан» позволит посетить фестиваль одному взрослому с ребенком до 13 лет включительно. Билет «Суперфан» включает в себя все преимущества билета «Фан», а также эксклюзивный доступ к автограф-сессиям и лимитированный набор сувенирной продукции.

Часть средств, вырученных от продажи билетов «Добрые», будет направлена на помощь бездомным животным: 100 рублей с каждого однодневного билета и 150 рублей — с двухдневного. Акция проводится совместно с фондом «РЭЙ» и сервисом VK Добро. Вместе с билетами этой категории гости фестиваля получат уникальный набор стикеров с изображением подопечных фонда.

Следить за обновлениями программы и новостями о Фандом Фесте ВКонтакте можно в официальном сообществе мероприятия. Билеты доступны для приобретения на официальном сайте.