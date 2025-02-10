Стал известен топ 3 округа Подмосковья по чистоте атмосферного округа

С 31 января по 7 февраля в рамках мониторинга атмосферного воздуха в Подмосковье мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 21 выезд и посетили 16 городских округов: Химки, Мытищи, Пушкинский, Воскресенск, Щелково, Балашиха, Луховицы, Егорьевск, Чехов, Орехово-Зуевский, Шатура, Рузский, Богородский, Лыткарино, Раменский, Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Исследования состояния атмосферного воздуха проводились суммарно по 32 загрязняющим веществам: диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), аммиак (NH3), оксид углерода (CO), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), взвешенные частицы РМ1, РМ2.5 и РМ10, взвешенные вещества, метан (СН4), озон (О3), бензол (С6Н6), толуол (C7H8), этилбензол (C8H10), о-ксилол (C8H10), стирол (C8H8), фенол (C6H6O), хлорбензол (C6H5Cl), этан (C2H5), пропан (C3H8), изобутан (СН3)3СН), изопентан (CH (CH3)2(C2H5), пентан (C5H12), бутан (C4H10), смесь предельных углеводородов (C1H4-C5H12), смесь предельных углеводородов (C6H14-C10H22), гексан (C6H14), гептан (C7H16), октан (C8H18), нонан (C9H20), декан (C10H22).

По результатам исследования отобранных проб воздуха превышений зафиксировано не было, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе фиксировалось на уровне 0,2-0,8 ПДК м. р. Двумя самыми чистыми округами по атмосферному воздуху из тех, где проводились наблюдения на прошлой неделе, стали Химки, Мытищи и Луховицы.

Зачастую жалобы на неприятный запах от какого-либо предприятия не означают наличие превышений ПДК. Есть и обратная ситуация, когда запах не ощущается, а ПДК высоки. Поэтому удостовериться в наличии или отсутствии превышений можно лишь, проведя лабораторный анализ. Если анализ подтверждает превышение ПДК, Минэкологии проводит контрольно-надзорные мероприятия для выявления источника загрязнения и принятия мер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.