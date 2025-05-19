Стал известен пол ребенка Давы и Мари Краймбрери

Мама Давида Манукяна случайно рассекретила пол ребенка, который родился у ее сына и певицы Мари Краймбрери, сообщает Lady.mail.ru .

32-летний блогер и его 32-летняя супруга впервые стали родителями. Радостной новостью и фотографиями из роддома они поделились с подписчиками в соцсетях.

Однако звездная пара не стала раскрывать пол ребенка. Мама Манукяна приоткрыла завесу тайны. Она проговорилась о поле малыша, написав в соцсетях поздравления.

«Спасибо Богу, что вы есть в моей жизни… И моя сеньорита-вкусняшка», — сказала мама блогера.

Таким образом, подписчики сделали вывод, что у Манукяна и его супруги родилась девочка. Ее имя по-прежнему неизвестно.

Давид Манукян и Мари Краймбрери рассказали, что поженились, в марте 2025 года. За месяц до этого, в феврале, стало известно, что пара ждет ребенка.