«Справедливость восторжествовала»: фанаты Африкантовой радуются разводу Пинчук

30-летняя блогер Ирина Пинчук рассказала в соцсетях о том, что разводится с 32-летним Араем Чобаняном, поскольку он ей неоднократно изменял. Женщина отметила, что избранник был вместе с другой дамой даже в момент, когда она находилась в больнице с угрозой выкидыша. Фанатки блогера и телеведущий Марины Африкантовой отметили, что та тоже попадала в подобную ситуацию, сообщает « Леди Mail ».

Бывшая участница «Дома-2» оказалась впутана в аналогичную историю 2 года назад. Тогда Африкантова узнала, что ее супруг Роман Капаклы изменяет ей с некой Татьяной Мусульбес.

По словам блогера, Пинчук и Чобанян знали об интрижке мужчины, но, будучи ее друзьями, предпочли ничего не говорить. При этом после развода пара поддержала экс-супруга Африкантовой.

Под ее публикациями фанаты пишут о том, что случившейся с Пинчук истории нужно радоваться. По их мнению, справедливость восторжествовала.

Недавно аккаунт Чобаняна взломали хакеры. После этого Пинчук узнала об изменах супруга — ей прислали доказательства.