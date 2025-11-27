«Спокойной ночи, малыши!» и КВН: как телевидение формировало культурный код СССР

Всемирный день телевидения отметили на этой неделе. Эксперты рассказали о становлении советского ТВ, его культовых передачах и перспективах развития, сообщает «Вечерняя Москва» .

Советское телевидение прошло путь от экспериментальных трансляций до создания культовых программ, которые стали частью культурного кода страны. Преподаватель кафедры массовых коммуникаций РУДН Ксения Камардина отметила, что первые телевизоры в 1930-х годах были простыми устройствами, а эфир ограничивался новостями и фильмами. В СССР телевидение стало инструментом государственной политики и культурного единства.

Первая экспериментальная передача с фотографиями актеров и деятелей страны вышла 1 мая 1931 года. В 1934 году состоялась первая звуковая телепередача — эстрадный концерт с чтением рассказа Чехова. В 1962 году стартовал «Голубой огонек», ставший первой музыкально-развлекательной программой. Информационная программа «Время» появилась в 1968 году и освещала события в СССР и за рубежом. Среди других знаковых передач — «Клуб путешественников» (1960), «Клуб веселых и находчивых» (1961), «В мире животных» (1968) и детская программа «Спокойной ночи, малыши!», выходящая с 1964 года.

Футуролог Антон Попов считает, что телевидение будущего станет гибридным: эфир сохранится для базовых каналов, а основной контент перейдет в цифровой формат с интерактивными возможностями. Руслан Юсуфов, основатель центра стратегической футурологии, предположил, что главными героями эфира станут автономные ИИ-персонажи, а каждый зритель сможет создавать уникальный контент.

Эксперты уверены, что телевидение продолжит меняться, сохраняя при этом свою роль в формировании культурного пространства страны.