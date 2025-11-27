«Спокойной ночи, малыши!» и КВН: как телевидение формировало культурный код СССР
Фото - © РИА Новости
Всемирный день телевидения отметили на этой неделе. Эксперты рассказали о становлении советского ТВ, его культовых передачах и перспективах развития, сообщает «Вечерняя Москва».
Советское телевидение прошло путь от экспериментальных трансляций до создания культовых программ, которые стали частью культурного кода страны. Преподаватель кафедры массовых коммуникаций РУДН Ксения Камардина отметила, что первые телевизоры в 1930-х годах были простыми устройствами, а эфир ограничивался новостями и фильмами. В СССР телевидение стало инструментом государственной политики и культурного единства.
Первая экспериментальная передача с фотографиями актеров и деятелей страны вышла 1 мая 1931 года. В 1934 году состоялась первая звуковая телепередача — эстрадный концерт с чтением рассказа Чехова. В 1962 году стартовал «Голубой огонек», ставший первой музыкально-развлекательной программой. Информационная программа «Время» появилась в 1968 году и освещала события в СССР и за рубежом. Среди других знаковых передач — «Клуб путешественников» (1960), «Клуб веселых и находчивых» (1961), «В мире животных» (1968) и детская программа «Спокойной ночи, малыши!», выходящая с 1964 года.
Футуролог Антон Попов считает, что телевидение будущего станет гибридным: эфир сохранится для базовых каналов, а основной контент перейдет в цифровой формат с интерактивными возможностями. Руслан Юсуфов, основатель центра стратегической футурологии, предположил, что главными героями эфира станут автономные ИИ-персонажи, а каждый зритель сможет создавать уникальный контент.
Эксперты уверены, что телевидение продолжит меняться, сохраняя при этом свою роль в формировании культурного пространства страны.