Сегодня в Москве проходит Российский форум «Культура Традиции Наследие», который собрал представителей различных сфер для обсуждения вопросов сохранения и развития отечественной культуры и традиций. В рамках форума была открыта выставка уникальных художественных экспонатов, отражающих богатое наследие России, и прошла дискуссия на тему «Сохранение и развитие российской культуры и традиций как части кода национальной идентичности страны», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Среди участников форума были представители ресурсоснабжающей организации АО «ФПЛК», подведомственной министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Специалисты сферы ЖКХ не только профессионально выполняют свою работу, но и активно участвуют в культурных мероприятиях, проходящих на территории Московской области.

«Специалисты жилищно-коммунального хозяйства ежедневно работают для обеспечения комфорта и безопасности наших граждан, но их миссия не ограничивается профессиональной сферой. Они вносят значительный вклад в культурное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, стремясь сохранить традиции, которые объединяют граждан нашей страны», — отметил уровень таких инициатив министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.