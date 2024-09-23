Специалисты почти из 50 стран познакомились с возможностями кинопарка «Москино»

Делегации почти из 50 стран познакомились с возможностями кинопарка «Москино». Недавно состоялось торжественное открытие первой очереди площадки, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

В мегаполисе функционирует свыше 10 тыс. средних и малых предприятий, занимающихся кинопроизводством, что составляет примерно 50% всех организаций отрасли в стране.

На сегодняшний день столичный кинопарк посетили зарубежные представители отрасли из Китая, Бразилии, Индии, Вьетнама, Малайзии, Мексики, Саудовской Аравии, Таиланда и Уругвая.

«Уже сейчас в кинопарке можно одновременно работать более чем над 20 проектами. В каждой из готовых локаций прошло от 3 до 7 съемок, что подтверждает их востребованность», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Площадка также отлично подходит для организации различных событий: форумов, выставок, концертов, мастер-классов, экскурсий, квестов, обучающих программ и практических занятий. В июне на территории кинопарка впервые состоялись мероприятия в рамках исторического фестиваля «Времена и эпохи».

Фото - © Пресс-служба Депкульта Фото - © Пресс-служба Депкульта Фото - © Пресс-служба Депкульта Фото - © Пресс-служба Депкульта

Кинопарк «Москино» представляет собой уникальное пространство, сочетающее в себе универсальность и современное оснащение. В его состав входят 180 га территории, 18 натурных съемочных площадок, 4 павильона, музей техники, складские помещения, гостиница, административный корпус с рабочими пространствами и переговорными комнатами, образовательный центр с учебными классами, кинотеатром и залом для проведения мероприятий.

К 2030 году площадь кинопарка достигнет более 1,1 га, что почти в 7 раз превышает территорию известного киногорода в Циндао в Китае и в 3 раза — ВДНХ.

По словам вице-мэра, кинопарк предоставляет идеальные условия для съемок исторических фильмов и сериалов, современных картин и сказочных лент в любое время года. Здесь представлены декорации городов, деревень и улиц разных эпох.

Съемочные площадки соседствуют с техническими объектами, такими как мастерские, где можно изготовить любые декорации по индивидуальному заказу, и киноскладом, где хранятся миллионы единиц различного реквизита.

Кинопарк предлагает широкий спектр возможностей для создания проектов различных жанров, от исторических сериалов до фантастики и мюзиклов. На сегодняшний день в кинопарке уже снято 55 проектов, включая исторические сериалы «Петр I», «Адмирал Кузнецов», «ГДР», «Княгиня Ольга», а также фильмы «Атом», «Письмо Деду Морозу» и «Дядя Федор, пес и кот».