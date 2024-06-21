Спектакль «Судьба человека. Первая весна» по мотивам Михаил Шолохова прошел в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском округе состоялся показ спектакля «Судьба человека. Первая весна» по мотивам Михаила Шолохова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Спектакль подготовили «Центр креативных индустрий „Новый Город“, народный театр „Новый город“ из Красногорска при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и участии концертного состава студии современного танца „ФлЭш дЭнс“, а также русского камерного оркестра „Усадьба“.

Благодаря депутату Московской областной Думы Линаре Раимовне Самединовой стал возможен показа данного спектакля в Павлово-Посадском округе.

Авторы не просто «воспроизвели» текст рассказа, а именно попробовали расшифровать и открыть те самые смыслы, заложенные в характере главного героя. Они представили Андрея Соколова, как собирательный образ всего русского народа без времени (и тогда, и сейчас), обладающего непоколебимым характером, силой духа и бесконечной любовью к своей Родине.

В спектакле переплетается шолоховский сюжет с подлинными историями, записанными из уст участников СВО и жителей Донбасса. За время подготовки проекта было собрано более 50 историй из первых уст от жителей, переселенцев новых территорий, участников СВО и Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.