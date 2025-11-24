Спектакль по Пушкину представит раменский театральный коллектив «Синяя птица»

Молодежный театр «Синяя птица» под руководством Наталии Вибе работает над новым спектаклем по одноименной повести Александра Пушкина «Барышня-крестьянка», передает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В интервью Раменскому радио художественный руководитель и режиссер театра Наталия Вибе рассказала подробности о премьере и новом формате работы со зрителями.

Спектакли и разные программы театр «Синяя птица», базирующийся в ДК «Быково», представляет почти каждые выходные.

Постановку «Барышня-крестьянка» театр готовил по произведению Пушкина, но это будет режиссерское прочтение повести. Наталия призналась, что она адаптирует спектакли под свою труппу и свое видение.

Новинку театр представит на сцене ДК «Быково» 13 декабря в 19:00.

Вход свободный.

Кроме того, театр планирует встретиться со зрителями в новом формате. А все потому, что труппа театра работает над серьезными спектаклями, которые заставляют зрителя задуматься. В своих постановках они поднимают острые социальные вопросы.

Наталия считает, что «Синяя птица» — это театральная лаборатория, в которой учатся переживать, думать и творить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.