В Балашихе совсем скоро начинается зимний сезон
Фото - © пресс-служба администрации Балашихи
В городском округе Балашиха в ближайшее время начинается зимний сезон, который включает в себя массу активностей и развлечений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Многие мероприятия стали уже традиционными и любимыми жителями нашего города. Во дворах на спортивных площадках и парках запланированы следующие мероприятия:
— Ледовое шоу Татьяны Навки,
— снежный мотофристайл,
-серия игр «Выходи во двор»,
— турнир по хоккею среди дворовых команд «Шлем и краги»,
— турнир по хоккею «Русская классика»,
— зимний фестиваль ГТО,
— первенство Балашихи по лыжным гонкам,
— соревнования по горнолыжному спорту и спортивному ориентированию на лыжах,
— фестиваль по Понд-хоккею.
Также запланированы мастер-классы, спортивные эстафеты и открытые тренировки по зимним видам спорта в микрорайонах города.
В этот зимний сезон планируется залить 23 катка. Дополнительно массовые катания будут проходить на крытых аренах Ледового дворца им. Ю. Е. Ляпкина, «Пехорка- Арена», «Орион — Технопул».
Для любителей горных лыж и сноубордистов в середине декабря планируется открытие горнолыжного курорта «Лисья гора».
Комплекс оборудован 5 трассами разной степени сложности. Для любителей «ватрушек» откроется тюбинговая трасса.
Традиционно одним из популярных видов зимнего отдыха являются лыжные прогулки. В зимний сезон будут подготовлены четыре лыжные трассы в следующих локациях:
парк «Пестовский»
Ольгинский лесопарк
территория Голицинского лесопарка (Леоновское шоссе)
мрк. Первомайский (ориентир ул. Евстафьева, пункт проката).
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