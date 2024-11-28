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В Балашихе совсем скоро начинается зимний сезон

В городском округе Балашиха в ближайшее время начинается зимний сезон, который включает в себя массу активностей и развлечений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Многие мероприятия стали уже традиционными и любимыми жителями нашего города. Во дворах на спортивных площадках и парках запланированы следующие мероприятия:

— Ледовое шоу Татьяны Навки,

— снежный мотофристайл,

-серия игр «Выходи во двор»,

— турнир по хоккею среди дворовых команд «Шлем и краги»,

— турнир по хоккею «Русская классика»,

— зимний фестиваль ГТО,

— первенство Балашихи по лыжным гонкам,

— соревнования по горнолыжному спорту и спортивному ориентированию на лыжах,

— фестиваль по Понд-хоккею.

Также запланированы мастер-классы, спортивные эстафеты и открытые тренировки по зимним видам спорта в микрорайонах города.

В этот зимний сезон планируется залить 23 катка. Дополнительно массовые катания будут проходить на крытых аренах Ледового дворца им. Ю. Е. Ляпкина, «Пехорка- Арена», «Орион — Технопул».

Для любителей горных лыж и сноубордистов в середине декабря планируется открытие горнолыжного курорта «Лисья гора».

Комплекс оборудован 5 трассами разной степени сложности. Для любителей «ватрушек» откроется тюбинговая трасса.

Традиционно одним из популярных видов зимнего отдыха являются лыжные прогулки. В зимний сезон будут подготовлены четыре лыжные трассы в следующих локациях:

парк «Пестовский»

Ольгинский лесопарк

территория Голицинского лесопарка (Леоновское шоссе)

мрк. Первомайский (ориентир ул. Евстафьева, пункт проката).

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