Совсем перестали читать: Захарова рассказала, как относятся к книгам на Западе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе совсем перестали читать книги: в Париже невозможно найти человека, ознакомившегося хотя бы с романом «Три мушкетера».

«На сегодняшний день, я считаю, просто катастрофическая ситуация во всем мире с чтением, у нас (в России — ред.) еще как-то теплится что-то. Люди не то что разучились физически читать — они физически имеют и зрение, и мозги, и время, и источники — просто растворилась эта культура, она как будто отменена», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, восприятие уходит на аудиовизуальный уровень, но именно через чтение информация доходит до мозга человека, оно предполагает понимание прочитанного, а не только эмоции.

По мнению представительницы российского внешнеполитического ведомства, для жителей Франции «вероятность увидеть Гарри Поттера, приземлившегося на метле возле Собора Парижской Богоматери, более реальна, чем ассоциация Нотр-Дама с Виктором Гюго».

