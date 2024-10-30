Советскую эпоху воссоздадут в Ленинском округе в «Ночь искусств»

Универмаг, выставка советских денег в стиле гжели и хохломы, стихи Маяковского, тайны быта кремлёвской элиты — всего свыше 20 событий подготовили в Ленинском округе специально для посетителей всероссийской акции «Ночь искусств», которая состоится 4 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Необычные экскурсии пройдут в каждом из пяти объектов в „Горках Ленинских“ — в научно-культурном центре, мемориальном гараже, музее крестьянского быта, усадьбе „Горки“ и музее „Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле“. Мы покажем посетителям те коллекции из фондов, которые в обычные дни увидеть нельзя», — приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника Евгения Сарамуда.

Все музейные и экскурсионные программы созданы специально для «Ночи искусств». При этом, сотрудники музея-заповедника постарались учесть интересы не только более старшей аудитории, но и других возрастных групп. Так, для маленьких гостей всероссийской акции и их родителей будет открыто три творческих мастерских в Южном флигеле усадьбы «Горки». В научно-культурном центре музея взрослые жители и гости Ленинского округа смогут погрузиться в атмосферу советского периода: здесь откроется универмаг и тематические фотозоны, состоится кинопоказ со свободным входом и концерт-моноспектакль по творчеству Владимира Маяковского, который является символом молодой советской поэзии. В рамках выставки, посвященной истории советских денег, можно будет услышать цикл авторских лекций ее организатора.

«Ночь искусств» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» на территории Ленинского округа можно будет посетить 4 ноября с 12:00 до 20:00.

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