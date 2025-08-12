Соцсеть «ВКонтакте» отметила рост интереса к русской культуре в историях

Пользователи соцсети «ВКонтакте» все чаще публикуют контент, связанный с русской культурой. Исследование показало, что более 70% участников платформы систематически размещают в своих историях материалы из повседневной жизни, об этом сообщила пресс-служба компании .

Особой популярностью пользуются фотографии русской кухни, в частности борща, а также снимки котов и кадры путешествий по Алтаю и другим регионам России. Согласно данным статистики, треть пользователей предпочитает публиковать селфи, причем эта тенденция наиболее выражена среди аудитории 18-35 лет.

Еще 33% участников соцсети отдают предпочтение лайфстайл-контенту, включающему городские пейзажи, модные образы и фотографии с прогулок. Контент с описанием повседневного образа жизни привлекает преимущественно аудиторию старше 25 лет. Согласно данным, большинство пользователей (69%) предпочитают делиться своими нарядами, планами и эмоциями в формате «образ дня». Молодежь до 24 лет чаще публикует музыкальные истории, которые составляют 14% от общего контента, наравне с публикациями цитат и размышлений.

Музыкальное сопровождение добавляют к своим публикациям около 50% респондентов, преимущественно выбирая популярные композиции. Анализ выявил гендерные различия в музыкальных предпочтениях: женщины тяготеют к романтическим композициям и современным хитам, в то время как мужчины отдают предпочтение рок-музыке, рэп-композициям и музыке 90-х годов.

Что касается домашних животных, каждый третий пользователь размещает в историях фотографии своих питомцев. Кошки пользуются особой популярностью у женской аудитории, превосходя по частоте публикаций в два раза показатели мужчин, которые чаще выкладывают фотографии собак. В социальных сетях также можно встретить снимки менее распространенных питомцев: енотов, хомяков и попугаев.

Столицы страны — Москва и Санкт-Петербург — оказались самыми популярными локациями, упоминаемыми в 19% постов о путешествиях. Черноморское побережье с курортами Сочи и Анапы занимает вторую позицию с показателем 17%. Природные достопримечательности Алтайского края и озера Байкал замыкают тройку лидеров (14%).

Социологи опросили 1080 участников из различных регионов страны. Анкетирование состоялось в июне и включало респондентов из разных населенных пунктов России.