Состоялась премьера документального фильма RT «Малое небо: удар Конторы»
Военкор RT Александр Симонов представил фильм «Малое небо: удар Конторы»
9 декабря состоялась премьера документального фильма военного корреспондента RT Александра Симонова «Малое небо: удар Конторы».
В центре сюжета — история пяти обычных граждан: троих менеджеров, водолаза-спасателя и лифтера, призванных в зону СВО в рамках мобилизации.
Им удалось стать одним из самых эффективных подразделений ударных беспилотников на купянском направлении.
В Telegram-канале RT, где опубликован фильм, отмечается, что он посвящен «всем пионерам русского беспилотия».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.