Состоялась премьера фильма «Коломенский посад»

Новый полнометражный документальный фильм об одном из проектов музейно-творческого кластера «Коломенский посад», Доме Сурановых, теперь представлен на сайте онлайн кинотеатра. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Дом Сурановых — новый масштабный проект кластера. Династия Сурановых — «гений места» Коломны, значимая купеческая фамилия XVIII–XIX веков. В 2023 году, после двухлетней реставрации, усадьба открыла свои двери посетителям. За процессом следила команда Ktomy.media, которая по результатам работы создала фильм «Дом Сурановых. Жизнь коломенская. Не игра».

Лента является хроникой и историей рождения проекта — уникального дома, который переносит гостей в 1890 год. В фильме показаны все этапы реализации проекта: от руин и реставрации до воссоздания быта и домашней обстановки, от разработки исторических костюмов до кулинарной археологии. Зрители становятся свидетелями встречи с потомками купцов Сурановых, уникальных находок редких документов и подлинных предметов, а также узнают, как и кто работал над тем, чтобы сегодня, переступая порог Дома Сурановых, оказаться в девятнадцатом столетии.

Премьера документального фильма состоялась в 2024 году. Картину также можно посмотреть на сайте онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Фильм будет интересен всем любителям истории, авторам проектов, работающих с локальной историей, специалистам музеев и сферы наследия.

Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад» объединяет такие музеи, как Музей истории со вкусом «Коломенская пастила», музей «Калачная», музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» и музей-лаборатория «Шелковая фабрика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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