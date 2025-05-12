«Сорок сороков» добиваются блокировки альбома Канье Уэста

Правозащитное движение «Сорок сороков» направило в Роскомнадзор заявление с требованием ограничить распространение альбома Cuck американского рэпера Канье Уэста на территории России. Документ содержит претензии к содержанию песен, в которых, по мнению активистов, присутствует пропаганда насилия, наркотиков, нацистской идеологии и нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает Постньюс .

В заявлении утверждается, что в текстах альбома можно найти попытки реабилитации нацизма и позитивные отсылки к осужденным военным преступникам времен Второй мировой войны. Также подчеркивается, что Уэст якобы оправдывает насильственные действия и пропагандирует деструктивное поведение, в том числе употребление наркотиков.

Свою позицию авторы обращения обосновывают ссылками на российские федеральные законы — «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По их мнению, свободный доступ к подобному контенту в интернете нарушает нормы действующего законодательства, регулирующего распространение информации, в том числе экстремистской.

Правозащитники просят Роскомнадзор принять меры — в частности, внести ссылки на страницы с альбомом в единый реестр запрещенной информации, чтобы ограничить доступ к ним со стороны российских пользователей.

Отдельно в обращении напоминается о предыдущей инициативе движения, связанной с другим материалом Канье Уэста — видеоклипом, в котором, по утверждению «Сорок сороков», звучат нацистские лозунги и речь Адольфа Гитлера. Тогда организация также потребовала вмешательства прокуратуры, а самого исполнителя предложила направить на лечение в «московский рехаб».