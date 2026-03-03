Сольные стендапы Алексея Щербакова отменили в Москве и других городах РФ

Большой сольный стендап в Москве был отменен. Людям предлагают возврат средств за билеты.

Щербаков 2 апреля должен был выступить в концертном зале «Москва». Организаторам удалось распродать практически все билеты, но анонс стендапа исчез с сайта площадки.

На официальном сайте артиста нет упоминаний о концертах в регионах. При этом в 2024 году Щербаков выступил 33 раза в РФ, Белоруссии и Казахстане. В 2025 году концертов было в два раза меньше.

Проблемы у Щербакова появились до 50-летнего запрета на въезд в РФ его коллеге по шоу «Что было дальше» Нурлану Сабурову. Но сразу после этого комик отправился в Казахстан на премьеру фильма со своим участием. Он добавил, что приехал к другу. По данным Mash, после этого комик оказался в трудном положении.

