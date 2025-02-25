«Солнечную Масленицу» отпразднуют 1 и 2 марта в парках Подмосковья

В выходные, 1 и 2 марта, более чем в 100 парках Московской области пройдет празднование «Солнечной Масленицы». На общеобластном мероприятии посетителей ждут народные гуляния, угощения блинами и ярмарки мастеров, театрализованные шествия, ледяные столбы и масленичные хороводы. Символичными проводами зимы станут сожжения чучел, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Так, в парке «Сестрорецкий» округа Клин 1 марта откроется Дом русской сказки. В нем гости парка смогут познакомиться с героями русских сказок, узнать об особенностях русского народного быта. 2 марта в парке будут работать 7 тематических площадок (по названиям дней Масленичной недели). Также пройдут интерактивная музыкальная сказка, конкурс блинопеков и квест. С концертом выступит гармонист-виртуоз Святослав Шершуков.

В парке им. Н. Островского округа Ступино 2 марта гостей приглашают на «блинную эстафету», шествие-балаган со скоморохами и ходулистами и концертную программу. Гости парка смогут принять участие в хороводах, эстафетах и конкурсах, а также погрузиться в атмосферу традиций и быта народов Крайнего Севера на шоу «Етти». Также пройдет дегустация сладких, соленых и кружевных блинов: на рассоле, простокваше, кефире, кипятке и топленом молоке.

В парке «Захарово» Одинцовского округа 2 марта посетителей будут развлекать народные игры и забавы пушкинской эпохи. Для детей пройдет кукольное представление, а для взрослых — мастер-классы от столярной мастерской. В завершении праздника состоится концертная программа, в течение дня будет работать ярмарка и тематическая фотозона.

Зарайский центральный парк 2 марта организует массовое костюмированное шествие по улицам города, после которого все желающие смогут угоститься сладкими блинами и горячим чаем, посетить концертно-театрализованную программу и принять участие в русских народных забавах: перетягивании каната, бое подушками, подъеме гири. На масленичной ярмарке можно будет приобрести продукцию зарайских фермеров: сыры, мед и прочее.

Раменский городской парк 2 марта подготовил мастер-класс на английском языке от школы иностранных языков на тему масленичных традиций, фаер-шоу, масленичную ярмарку местных мастеров и танцевальный вечер «Весна, встречай!».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.