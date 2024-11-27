Солистка вокального коллектива из Богородского округа выступали в Кремле

В Кремлевском дворце прошел концерт памяти поэта Роберта Рождественского «Эхо любви». Это был поистине настоящий праздник поэзии и музыки. Звучали самые известные и любимые всеми произведения поэта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В концерте приняли участие ведущие артисты и музыканты, которые исполнили песни и стихи, ставшие классикой отечественной культуры: Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Сергей Безруков, Александр Буйнов, Александр Маршал и многие, многие другие.

Воспитанница и солистка вокального коллектива «Лира» из Богородского округа Виктория Чекарева выступила в составе хора «Гордость» с победительницей третьего сезона телешоу «Голос» (2014 год) на Первом канале Александрой Воробьевой.

Это поистине уникальная возможность, которая выпадает далеко не каждому.

«Эхо любви» — это возможность окунуться в атмосферу творчества одного из самых значимых поэтов XX века, чьи произведения продолжают вдохновлять и трогать сердца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.