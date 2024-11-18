Солистка из Подмосковья стала призером международного конкурса

Подведены итоги международного конкурса-фестиваля искусств «Вершина таланта». В творческом состязании приняли участие сотни одаренных исполнителей разных возрастов, демонстрируя свое мастерство в различных номинациях, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.

В числе лучших — талантливая исполнительница из городского округа Серпухов, которая достойно проявила себя среди сильнейших конкурсантов.

В категории «Народный вокал» блестящего результата добилась Людмила Кузнецова, завоевав звание лауреата II степени. Талантливая вокалистка является солисткой образцового детского коллектива Московской области — ансамбля народной песни «Забавушка». Под чутким руководством опытного наставника Елены Сычевой коллектив регулярно демонстрирует высокий уровень исполнительского мастерства.

Конкурс проходил при поддержке министерства культуры Республики Крым и департамента культуры города Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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