Союз театральных деятелей провел «Театральные каникулы» для детей

С 1 по 12 июля в пансионате союза театральных деятелей РФ «Звенигород» состоялась Всероссийская летняя школа «Театральные каникулы» для детских и юношеских коллективов 27 любительских театров со всей страны, в том числе из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

На протяжении почти двух недель ребята участвовали в мастер-классах с профессиональными преподавателями ведущих театральных вузов страны в группах по разным театральным направлениям.

Музыкальные занятия со всеми учащимися проводила художественный руководитель Детского эстрадного музыкального театра «Мюзикл» из города Химки Елена Широкова.

Участники «Театральных каникул», помимо учебы, принимали участие в развлекательной программе. Ребята увидели спектакль «Брысь! или Истории Кота Филофея» и музыкальную программу «Чтобы помнили!», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, побывали на экскурсии в звенигородском Саввино-Сторожевском монастыре, участвовали в конкурсе актерского мастерства и соревнованиям по футболу.

Руководитель Детской театральной школы «СемьЯ» из города Долгопрудного Сергей Суворов отметил, что в учреждении потрясающие педагоги, настоящие профессионалы, и у участников была возможность познакомиться со всеми.

«Ребята приезжают сюда за счастьем. Счастье состоит в том, что в «Театральных каникулах» все сделано для детей, для их активного общения, чтобы они могли совершать открытия, ведь открытия — это тоже всегда счастье», — сказал Суворов.

Пока юные актеры учились, руководители детско-юношеских любительских коллективов тоже активно занимались в режиссерской лаборатории. Под руководством театрального педагога, художественного руководителя Московского областного театра драмы и комедии г. Ногинска Михаила Чумаченко они работали над анализом пьесы Александра Вампилова «Утиная охота».

Михаил Чумаченко так рассказал о своей работе с режиссерами во время «Театральных каникул»: «Моя задача «очистить» мозги, задать вопросы режиссерам: «а на самом деле что происходит?», «а на самом деле что случилось?», вернуться к методике действенного анализа Марии Кнебель и постоянному процессу движения. Сегодня существуют различные курсы повышения квалификации. Они могут называться по-разному, но их суть всегда одна и та же — возвращение к тому, с чего ты начинал, но уже на другом этапе. Я отношусь к любительскому театру как к миссии. Можно долго перечислять имена известных актеров и режиссеров, которые вышли из любительского театра. Для кого-то это становится профессией, кто-то остается в любителях. Я сам в свое время начинал со студенческого театра. Поэтому, думаю, относиться к любительским театрам надо предельно внимательно».

Завершилась Школа финальным показом итоговых работ творческих групп и исполнением гимна «Театральных каникул» всеми участниками летней школы.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.

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