«Снежную королеву» смогут посетить в Ленинском округе 300 зрителей

В Ленинском городском округе 16 ноября в 16:00 впервые состоится концертное шоу «Снежная королева» для 300 зрителей. Театрализованное представление пройдет в Доме культуры «Буревестник» совместно с арт-проектом «Новая сказка», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Уникальное музыкально-театрализованное представление погрузит вас в зимнюю сказку. Волшебные мелодии великих композиторов, захватывающие танцы и незабываемые эмоции ждут вас на этом шоу. Вы сможете открыть для себя волшебный мир, где музыка и театр сольются в одно целое, создавая незабываемую атмосферу праздника», — сообщается в пресс-службе.

Концертное шоу для зрителей состоится бесплатно. Солисты Большого театра выступят с волшебными балетными видео номерами. Возрастное ограничение: 0+

«Приглашаем вас на незабываемое шоу, которое подарит море впечатлений и ярких эмоций как взрослым, так и детям. Событие, которое наполнено волшебством и радостью станет настоящим праздником для всей семьи», — добавила директор Дома культуры «Буревестник» Нейля Абзялова.

Приходите всей семьей и откройте для себя мир сказки, в котором царит музыка, вдохновение и вечная тема победы добра над злом.

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