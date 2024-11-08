В Королеве праздник новогодней елки пройдет в бассейне

В Королеве в самом разгаре подготовка к праздничным мероприятиям. Одним из самых ярких и необычных станет «Елка на воде» — сказочное представление, которое готовят спортсмены школы синхронного плавания Анны Насекиной, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Такая водно-театральная постановка проходит в наукограде уже не первый год. Каждый раз она готовится по сюжетам известных и любимых сказок. В этом году представление пройдет по мотивам сказки «Снежная Королева».

Основное действие спектакля развернется в воде городского бассейна «Вымпел». А зрелищности постановке добавят выступления на сцене, и даже в воздухе — эти номера представят юные акробаты и жонглеры цирковой студии «Энергия», гимнастки спортивной школы олимпийского резерва «Королёв», актеры городского Театра юного зрителя, творческие коллективы города.

«Елки на воде» пройдут в декабре в течение нескольких дней, чтобы побывать на них успели как можно больше ребят. На представления будут приглашены дети участников СВО, из многодетных семей и других льготных категорий.

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