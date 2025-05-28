Смысл жизни: экс-жена Джигарханяна впервые рассказала о дочери

Бывшая жена Армена Джигарханяна, знаменитая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что маленькая дочь стала для нее новым настоящим смыслом жизни. Она гордится тем, что воспитывает Вику полностью самостоятельно, «без помощи нянек», сообщает Общественная Служба Новостей .

«Я поняла, что свою любовь можно дарить не только мужчине, но и частице себя — своему ребенку. Это невероятное состояние. Я наблюдала и ощущала, как Вика росла во мне, теперь я вижу, как она развивается. Не это ли счастье?» — рассказала Виталина.

По ее словам, она желает каждый женщине ощутить это прекрасное состояние: дочка позволила ей вновь поверить в любовь. Мама с дочкой уже вместе ездят в путешествия, и мало кто вокруг верит, что женщина со всем справляется сама.

Пока Цымбалюк-Романовская старается поменьше появляться на публике и практически не выходит в свет.