Смысл жизни: экс-жена Джигарханяна впервые рассказала о дочери
Бывшая жена Армена Джигарханяна, знаменитая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что маленькая дочь стала для нее новым настоящим смыслом жизни. Она гордится тем, что воспитывает Вику полностью самостоятельно, «без помощи нянек», сообщает Общественная Служба Новостей.
«Я поняла, что свою любовь можно дарить не только мужчине, но и частице себя — своему ребенку. Это невероятное состояние. Я наблюдала и ощущала, как Вика росла во мне, теперь я вижу, как она развивается. Не это ли счастье?» — рассказала Виталина.
По ее словам, она желает каждый женщине ощутить это прекрасное состояние: дочка позволила ей вновь поверить в любовь. Мама с дочкой уже вместе ездят в путешествия, и мало кто вокруг верит, что женщина со всем справляется сама.
Пока Цымбалюк-Романовская старается поменьше появляться на публике и практически не выходит в свет.