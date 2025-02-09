Случайный вандализм: споткнувшаяся женщина порвала картину Моретто в музее Италии

Посетительница музея в Италии споткнулась и случайно порвала картину 16-го века

В музее Санта-Джулия в Брешии произошел досадный инцидент с произведением искусства XVI столетия. Церковное знамя для религиозных шествий, созданное художником Моретто между 1522 и 1524 годами, оказалось повреждено из-за неосторожности посетительницы – та споткнулась и порвала его рукой, пишет РИА Новости .

Женщина, потеряв равновесие, непреднамеренно зацепила и разорвала старинное двустороннее полотно. К счастью, как сообщил руководитель фонда музеев Брешии, ущерб не станет непоправимым — картину можно отреставрировать.

Более того, благодаря наличию страховки виновница происшествия не понесет финансовой ответственности за восстановительные работы. Общий размер ущерба оценили в несколько тысяч долларов.

Информацию об этом «непреднамеренном вандализме» опубликовало местное издание Giornale di Brescia, сопроводив материал фотографическими снимками поврежденного экспоната.