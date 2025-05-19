Сложная натура: в России сняли фильм об Александре I
Фото - © Ф. Крюгер. Портрет Александра I верхом на коне. 1837 год. Эрмитаж
В кинопарке «Москино» завершились съемки четвертой картины из цикла «Русь». Это художественно-документальный фильм «Александр I», посвященный сложному образу русского императора, сообщает газета «Известия».
Александр I сумел одержать победу над Наполеоном и победить в Отечественной войне, а также добился многого в дипломатии, укрепил позиции России на международной арене.
Главные роли сыграли Сергей Горошко и Полина Кутепова, Виталий Кищенко и Юлия Абдель-Фаттах, Софья Лебедева и Савелий Кудряшов, Дмитрий Карташов и Роман Калькаев.
Художественный руководитель — Андрей Кравчук, автор идеи — Алексей Миллер, режиссер-постановщик — Морад Абдель-Фаттах.
Ранее завершились съемки «Склифа» — полюбившегося сериала о работе врачей в московском НИИ скорой помощи. Главная героиня — врач-травматолог Евгения Покровская в исполнении Кристины Асмус.