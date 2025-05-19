Сложная натура: в России сняли фильм об Александре I

Фото - © Ф. Крюгер. Портрет Александра I верхом на коне. 1837 год. Эрмитаж

сегодня в 11:42

В России выйдет на экраны фильм «Александр I»

В кинопарке «Москино» завершились съемки четвертой картины из цикла «Русь». Это художественно-документальный фильм «Александр I», посвященный сложному образу русского императора, сообщает газета «Известия» .

Александр I сумел одержать победу над Наполеоном и победить в Отечественной войне, а также добился многого в дипломатии, укрепил позиции России на международной арене.

Главные роли сыграли Сергей Горошко и Полина Кутепова, Виталий Кищенко и Юлия Абдель-Фаттах, Софья Лебедева и Савелий Кудряшов, Дмитрий Карташов и Роман Калькаев.

Художественный руководитель — Андрей Кравчук, автор идеи — Алексей Миллер, режиссер-постановщик — Морад Абдель-Фаттах.

Ранее завершились съемки «Склифа» — полюбившегося сериала о работе врачей в московском НИИ скорой помощи. Главная героиня — врач-травматолог Евгения Покровская в исполнении Кристины Асмус.