Скупала полмагазина: Анфиса Чехова призналась в шопоголизме

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала о своей борьбе с лишним весом. Последние 9 лет артистка держит постоянную форму. Она также призналась, что страдает шопоголизмом.

«Худела я часто в своей жизни, но также быстро и поправлялась. У меня были вечные качельки, как похудательные американские горки — вверх-вниз. Очень сложно так было жить», — призналась звезда в беседе с нутрициологом, создателем первой в России школы практической нутрициологии Holistica Ириной Шиманской.

После 36 лет телеведущая стала страдать шопоголизмом. По ее словам, это как алкоголизм — человек испытывает тревожность и старается ее чем-то заполнить.

«Чем больше я работала над собой, тем меньше у меня становилось чего-то с окончанием „-изм“. В какой-то момент это перестало быть для меня каким-то главным удовольствием. То есть еда, алкоголь, шопоголизм, какие-то романы — это же все уход от себя», — отметила Чехова.

Она вспомнила героиню фильма «Завтрак у Тиффани», которая приходила в заведение, потому что ей было комфортно с богатыми людьми, она чувствовала себя в безопасности. По словам звезды, вот такие люди убегают от себя, могут выпивать, тогда жизнь кажется бесконечной.

«Поел вкусненько — эндорфины пришли, серотонин поднялся, дофаминчик. Сериальчики сидишь и смотришь. Запойное смотрение сериалов, шопоголизм. Помню, скупала полмагазина. В Париж обычно на шоппинг ездила. Выложила в гостинице на кровати все купленное, и радости у меня от того, что я купила, было ровно до того, как я ложилась спать. С утра я просыпалась и уже, как у алкоголика — прошло действие алкоголя, а тебе не так радостно», — заключила телеведущая.