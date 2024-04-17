Скульптор Казарян предложил увековечить память Шостаковича в филармонии Петербурга

Член Санкт-Петербургского союза художников Ашот Казарян несколько лет назад воплотил образ Дмитрия Шостаковича в скульптуре. По его мнению, память легендарного композитора следует увековечить в академической филармонии, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Скульптор отметил, что монумент выполнен в гипсе, покрашен и хранится в мастерской. По словам Казаряна, работу необходимо отлить в бронзе, после чего она может появиться в культурном учреждении.

«Как только появится возможность отлить этот памятник в бронзе, я буду готов установить его либо в филармонии, либо в одной из музыкальных школ Петербурга, где, как мне кажется, он тоже может найти свое место», — поделился мастер.

Он рассказал, что за лепкой портрета Шостаковича лично наблюдали вдова пианиста Ирина Супинская и ее сын Максим. После завершения работы женщина не смогла сдержать слез.

Ирина призналась, что Казаряну удалось точно передать черты лица ее супруга. Художник добавил, что будет рад, если его идею установить памятник Шостаковичу поддержат.