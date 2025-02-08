Скрипку Страдивари продали за 11 млн долларов на аукционе Sotheby’s

Скрипку итальянского мастера Антонио Страдивари продали за 11,25 млн долларов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, сообщает газета «Известия».

Скрипкой, созданной в 1714 году из клена, владели знаменитые музыканты Йозеф Иоахим и Си-Хон Ма.

Далее инструмент принадлежал Консерватории Новой Англии в Бостоне, которая решила продать «шедевр звука», а вырученные деньги передать в учебный фонд.

Самую дорогую скрипку Страдивари «Леди Блант» продали в 2011 году за 15,9 млн долларов.