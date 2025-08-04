Скончался звукорежиссер Петр Пивоваров

1 августа 2025 года не стало звукорежиссера Петра Викторовича Пивоварова. Ему был 71 год. О его смерти сообщил Союз кинематографистов России , членом которого он являлся.

Петр Пивоваров начал свою карьеру после получения диплома МТХТУ в 1975 году. Москвич по рождению, он также окончил Ленинградский институт киноинженеров.

Пивоваров проработал почти 20 лет на Центральной студии документальных фильмов, где вырос от звукотехника до специалиста высшей категории. С 2005 года он занял пост главного звукорежиссера телеканала RT, а с 2014 по 2022 год работал заместителем главного звукорежиссера.

За свою карьеру он снял более сотни фильмов, массовый зритель знает его по работам «Шел солдат…», «Дело об украденной скрипке» и «Улоф Пальме. Почему?». Петр Викторович также создал документальные ленты «Иду к тебе, Арктика» и многие другие картины.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Петра Викторовича», — говорится в сообщении Союза кинематографистов России.

Церемония прощания пройдет 6 августа в 10:30 утра в морге больницы имени Спасокукоцкого по адресу: улица Вучетича, дом 21. Похороны состоятся на Центральном кладбище города Долгопрудный в 12:30.