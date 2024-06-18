Скончался режиссер Камерной сцены Большого театра Федоренко

Режиссер Камерной сцены Большого театра Федоренко ушел из жизни в 61 год

Режиссер Камерной сцены Большого театра Валерий Федоренко ушел из жизни в 61 год, пишет ТАСС .

В сообщении пресс-службы Большого театра выражены соболезнования родным и близким покойного.

В театре отметили, что время и место прощания с режиссером будет известно позже.

О причинах смерти не указано.

«Через несколько лет после окончания ГИТИСа он пришел в Камерный театр и больше уже с ним не расставался», — говорится в сообщении.