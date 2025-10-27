Скончалась от тяжелой болезни автор песен Булановой поэтэсса Севастьянова
Скончалась поэтэсса Ирина Севастьянова, которая написала ряд хитов для певицы Татьяны Булановой. Артистка создала на ее слова треки «Скажи, что хочешь», «Возвращайтесь, пацаны», «Я к тебе вернусь» и «Папа», сообщает The Voice Mag.
Стихи Севастьяновой также использовали артисты Сергей Куприк, Марина Девятова, Екатерина Семенова и иные. О смерти поэтэссы рассказал певец Алмас Багратиони.
Севастьянова скончалась 25 октября. Столичный дуэт «Смысл Есть», в который входят Ирина Ламили и Дмитрий Святозар, отметили, что у Севастьяновой была тяжелая болезнь.
Тело поэтэссы транспортируют из Сочи в Краснодарском крае в Абхазию. Ее планируют похоронить рядом с отцом. Приятели поэтэссы собирают деньги на проведение церемонии.
