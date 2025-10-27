Скончалась от тяжелой болезни автор песен Булановой поэтэсса Севастьянова

сегодня в 17:04

Скончалась поэтэсса Ирина Севастьянова, которая написала ряд хитов для певицы Татьяны Булановой. Артистка создала на ее слова треки «Скажи, что хочешь», «Возвращайтесь, пацаны», «Я к тебе вернусь» и «Папа», сообщает The Voice Mag .

Стихи Севастьяновой также использовали артисты Сергей Куприк, Марина Девятова, Екатерина Семенова и иные. О смерти поэтэссы рассказал певец Алмас Багратиони.

Севастьянова скончалась 25 октября. Столичный дуэт «Смысл Есть», в который входят Ирина Ламили и Дмитрий Святозар, отметили, что у Севастьяновой была тяжелая болезнь.

Тело поэтэссы транспортируют из Сочи в Краснодарском крае в Абхазию. Ее планируют похоронить рядом с отцом. Приятели поэтэссы собирают деньги на проведение церемонии.

