Скелет мамонта Тадибе готовят к путешествию по выставкам после реставрации
Фото - © РИА Новости
После возвращения из реставрационного центра Ленинградской области скелет мамонта Тадибе будет подготовлен для показа на передвижных выставках. Об этом сообщила менеджер отдела развития МВК имени Шемановского Виктория Хижина, пишет «Север-Пресс».
По словам представителя музея, повышенный интерес публики к мамонту Тадибе стал причиной рассмотрения возможности организации выездных экспозиций как в муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа, так и в других российских регионах.
Восстановительные работы проводились в Международном центре реставрации Ленинградской области согласно техническому заданию. Специалисты сохранили оригинальную позу древнего животного, в которой оно было обнаружено. Транспортировка мамонта осуществлялась раздельно: замороженные мягкие ткани доставили авиатранспортом, а костные останки были перевезены железнодорожным путем в нескольких контейнерах.
В Сеяхинской тундре возле озера Печевалавато был найден скелет мамонта, сохранившийся на 80%. Находку сделал местный житель Константин Тадибе в летний период 2020 года. По оценкам специалистов, молодой самец мамонта обитал примерно 44-45 тысяч лет назад и погиб в возрасте 10-14 лет. Экспонат получил имя в честь человека, который его обнаружил.